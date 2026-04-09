日本女子プロゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１０日から３日間、埼玉・石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で開催される。９日、プロアマ戦が行われた。米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は「調子は、まあ、まあ、まあです。上位で戦えるように頑張ります！」とトレードマークの笑顔で話した。

日本ツアーの出場は昨年１１月の大王製紙エリエールレディス以来。その大会は第１ラウンドの１２ホール目で首痛のため、棄権した。「見苦しいところを見せてしまいました。リベンジというわけではありませんが、今回はいいところをお見せしたい」と約４か月ぶりの日本ツアーに意欲を示した。

第１日は、渋野と同じく米女子ツアーを主戦場とする竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」の小祝さくら（ニトリ）と同組で回る。「おしとやかな二人と一緒なので、私もおしとやかになりたい」と明るく話した。今週、米国オーガスタでは男子メジャーのマスターズが開催されているが、日本女子ツアーも注目の一戦となる。