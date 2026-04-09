香川県警察本部 香川県在住の70代の女性が、社債購入の話を持ち掛ける特殊詐欺に遭い、1800万円を騙し取られました。 女性は1月から2月にかけて、証券会社、銀行、金融会社を名乗る男から入れ替わり電話がかかり、社債の名義貸しを持ちかけてから「名義貸しは犯罪だから、正式に社債を購入すれば訴えない」と言われたり、「もう一度社債を買えば二重契約にならない」などと言われたりして、6回に分けて1800万円を送金したと