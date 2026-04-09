ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。本日4月9日（木）放送の同番組では、「石猫アーティスト」や「世界で大反響！2本脚の保護ネコエース」などを紹介する。【写真】世界中を感動させた2本脚の保護ネコ・エースくん放送枠お引越し＆1時間へ拡大の記念すべき今回は、“いぬコメンテーター”に紺野美沙子が登場。『ネコいぬワイドショー』を愛してやまな