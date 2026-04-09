100型「ORION チューナーレス スマートテレビ(GLMK100U)」 ドウシシャは、オリオンブランドの新製品として、量子ドット×ミニLEDバックライト技術を搭載した100型「ORION チューナーレス スマートテレビ(GLMK100U)」を4月中旬より発売する。直販価格は448,000円。 また、量子ドットやミニLEDバックライトを搭載しない65型「ORION チューナーレス スマートテレビ(GLK