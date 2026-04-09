卓球の「WTTコンテンダー太原」は9日から本戦が開幕。日本からは男女多くの選手がエントリーしており、活躍に注目が集まっている。今大会にシングルス、ダブルスでエントリーしているのが世界ランキング36位の平野美宇（木下グループ）。9日に初戦を迎える25歳の戦いぶりに期待が高まっている。 ■チェンナイでの準Vで復調 昨シーズンは5月の世界選手権後、国際大会の出場数を絞り、Tリー