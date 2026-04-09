卓球の「WTTコンテンダー太原」は9日から本戦が開幕。日本からは男女多くの選手がエントリーしており、活躍に注目が集まっている。

今大会にシングルス、ダブルスでエントリーしているのが世界ランキング36位の平野美宇（木下グループ）。9日に初戦を迎える25歳の戦いぶりに期待が高まっている。

■チェンナイでの準Vで復調

昨シーズンは5月の世界選手権後、国際大会の出場数を絞り、Tリーグや中国超級リーグを中心にプレーしてきた平野。今季は2戦目となった「WTTスターコンテンダーチェンナイ」で長粼美柚（木下アビエル神奈川）、横井咲桜（ミキハウス）らを下して決勝進出。大藤沙月（ミキハウス）との決勝では敗れたものの、2023年の「WTTコンテンダーザグレブ」以来のファイナル進出で復調を印象づけた。

今大会では、9日の女子シングルス1回戦で世界ランキング50位のユー・フー（ポルトガル）と対戦予定。過去3勝1敗の相手と2020年以来の再戦を迎える。

さらに、今年の全日本選手権で準優勝の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）とのペアでダブルスにもエントリー。チャン・リシャン／リー・イン（マレーシア）組との初戦に臨む。昨年から今年にかけてTリーグや中国超級リーグでダブルスの経験を積んでおり、世界卓球メダリストの木原とのコンビで上位進出できるか注目される。

なお、平野はシングルスで2回戦へ進出すると、木原との直接対決の可能性もある。シングルス、ダブルスともに勝ち上がる上で、同士討ちが鍵を握りそうだ。（※木原は世界ランキング49位のマニカ・バトラ（インド）と対戦し、フルゲームの末に2－3で敗れている。）

今季3大会目のWTTシリーズ出場となる平野は2種目にエントリーする中、まずは初戦に臨む。25歳が太原の地で躍動できるか注目が集まる。