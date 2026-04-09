『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（31）岡山シーガルズ中本柚朱後編（前編：ベテランが抜けて苦しんだ岡山シーガルズエース中本柚朱が目指すは「３〜５年で優勝」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュ