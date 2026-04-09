ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。制球に苦しむも、6回96球4安打1失点1四球2奪三振の粘投を見せた。ワールドシリーズ以来の対決が話題となっている今カード、現地放送局は初回のマウンドで投球練習をする大谷に注目。ジョージ・スプリンガー外野手の行動をとり上がた。ウォー