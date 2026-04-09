熊本マリスト学園の中学校と高校で入学式が行われ、新入生が学校生活をスタートさせました。 熊本マリスト学園では今年度、中学校に46人、高校に219人の合わせて265人が入学しました。 国による私立高校の授業料無償化もあり、今年の高校入試の競争倍率は4.1倍で、前年の2.6倍を大幅に上回ったということです。 式では、光永幸生校長が、「1つ1つ主体的に取組み、自らの成長につなげてください」と新入生を激励しました。