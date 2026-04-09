3月2日（月）より4週連続で放送されたTXQ FICTION「神木隆之介」。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」に続くTXQ FICTIONシリーズ第5弾。【動画】TXQ FICTION「神木隆之介」主演の神木隆之介、監督の寺内康太郎、プロデューサーの大森時生（テレビ東京）に、その舞台裏を聞いた。▲左から、寺内康太郎監督、神木隆之介、大森時生プロデューサー神木隆之介が挑んだ、自分自身