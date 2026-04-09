福岡市の舞鶴公園の桜が倒れたことを受け、市は9日から、園内の桜の緊急点検を始めました。 ■松永悠作記者「きのう、桜が倒れた福岡市の舞鶴公園です。ほかの桜に倒木の危険性がないか、樹木医などが点検しています。」 舞鶴公園では8日、樹齢60年から70年とみられる高さ15メートルのソメイヨシノ1本が倒れました。福岡市は木の根元の腐食が原因とみています。■樹木医・中村康則さん「ポーンという音がし