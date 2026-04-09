日産自動車は軽自動車の電気自動車(軽EV)「サクラ」の新デザインを同社ホームページで公開した。日産「サクラ」の新デザイン○新カラーは「水面乃桜」日産は近くサクラのマイナーチェンジを実施する予定。今回のマイナーチェンジではサクラならではの魅力をさらに際立たせるため、外観デザインを刷新するとしている。フロントフェイスにはボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色をあしらった新デザインのフロント