今日9日の近畿は、このあと西から次第に雨雲が流れ込み、夜は広く雨が降るでしょう。明日10日は雨や風が強まり、荒れた天気となるため、横殴りの雨にご注意ください。傘は大きめで丈夫なものを用意し、さらにレインコートなどがあると役に立つでしょう。今日9日近畿にも次第に雨雲流入今日9日昼前の近畿は晴れた所が多いですが、次第に湿った空気が流れ込み、雲が広がってきています。兵庫県や京都府などは、すでに所々に雨雲が