「なぜこの商品はこんなに人気なのか？」「どうしてこんなに高いの？」そんな疑問を感じたこともあるだろう。その答えは「ブランド」の力にある。牛への焼印とされているブランドの起源から、誰もが知るナイキの魅力まで、マーケティング領域における、ブランドが持つパワーについて解説する。【イラスト】NIKEが「JUST DO IT.」に込めた意味本記事は書籍『13歳からのマーケティング』から抜粋・再構成したもの