レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに、父で元プロレスラーのアニマル浜口（78）との親子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お父さまがお元気そう」浜口京子＆78歳の父・アニマル浜口の久々親子2ショット投稿では「GYMに行ってきました」と、満面の笑みでポーズを決める親子の姿をアップ。アニマル浜口は、気合いのこもった表情で登場し、京子も元気