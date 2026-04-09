浜口京子、78歳の父・アニマル浜口との久々親子ショットに反響「お元気そうで嬉しい」「カッコええわ」
レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに、父で元プロレスラーのアニマル浜口（78）との親子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お父さまがお元気そう」浜口京子＆78歳の父・アニマル浜口の久々親子2ショット
投稿では「GYMに行ってきました」と、満面の笑みでポーズを決める親子の姿をアップ。アニマル浜口は、気合いのこもった表情で登場し、京子も元気いっぱいのポーズを披露し、変わらぬ仲の良さとパワフルな雰囲気が伝わってくる1枚となっていた。
親子そろってエネルギッシュな姿に、ファンからは「お父さまがお元気そうで嬉しいです」「素敵な父娘」「京子ちゃんかわいい」「カッコええわ」「元気もらいました」など、温かい声が寄せられている。
【写真】「お父さまがお元気そう」浜口京子＆78歳の父・アニマル浜口の久々親子2ショット
投稿では「GYMに行ってきました」と、満面の笑みでポーズを決める親子の姿をアップ。アニマル浜口は、気合いのこもった表情で登場し、京子も元気いっぱいのポーズを披露し、変わらぬ仲の良さとパワフルな雰囲気が伝わってくる1枚となっていた。
親子そろってエネルギッシュな姿に、ファンからは「お父さまがお元気そうで嬉しいです」「素敵な父娘」「京子ちゃんかわいい」「カッコええわ」「元気もらいました」など、温かい声が寄せられている。