資料香川県空撮 連合香川は8日、2026年春闘の1回目の回答集計を発表しました。 4月6日時点で妥結した53組合の平均引き上げ額は1万5203円、平均賃上げ率は4.95％になりました。前年を0.08％下回ったものの、3年連続で4％を超える水準となっています。 300人未満の企業12組合の平均引き上げ額は１万3251円、平均賃上げ率は4.63％と前年を上回りました。契約・パートなどの賃上げも時給で70.06円、5.81％の引き上げ