かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月8日（水）の同番組では、芸能界最強剣士を決める闘いで、人気芸人が圧倒的実力を見せつける場面があった。【映像】剣道歴18年、ガチで“芸能界最強”の人気芸人が強すぎる！畑芽育も惚れ惚れ「カッコよかった」今回の企画は、剣道経験者の山内発案の「剣道でガチで勝ちたいねん」。“お笑い一切なし”で芸能界最強剣士を決定す