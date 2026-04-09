岡山県警提供 地域の防犯意識を高める活動に取り組む「セイフティーメイツ」に岡山市の大学生 門屋春香さんと倉敷市の大学生 田邉愛菜さんが選ばれ、8日に岡山県警で委嘱式が行われました。 委嘱式では、2人に委嘱状とタスキが手渡されました。セイフティーメイツは、岡山県警と岡山県防犯協会の広報スタッフとして、県内の防犯イベントなどに参加します。