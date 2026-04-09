BRAVIA Theatre Bar 7(HT-A7100) ソニーは、サウンドバーの新製品として、バー単体で360立体音響が楽しめる「BRAVIA Theatre Bar 7(HT-A7100)」と、別体サブウーファとの組み合わせで手軽にテレビ音声をグレードアップできる「BRAVIA Theatre Bar 5(HT-B500)」の2機種を、4月25日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格はBar 7が11万円前後、Bar 5が5万円前後。 BRAVIA Theatre