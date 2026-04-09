お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司さんの弟でファミリーマート松江学園南店の店長の山内剛さん（38）。彼が特殊詐欺被害を阻止してきたことは地元の人に広く知られ、店には被害相談に来る人までいる。山内店長によれば、この「相談」を周囲にできるかが被害に遭うかどうかの分かれ道になるという。 【画像】表彰されるたびに「いやもう何回目やねん」とツッコむ兄のかまいたち山内健司と剛さん 名指しで相談依頼