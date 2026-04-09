セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、和素材と洋の要素を掛け合わせた「和モダン」スイーツ4商品をセブン-イレブンで順次発売する。「きなことあんこの和パフェ」(399.60円)、「二層の宇治抹茶生どら焼」(259.20円)、「もっちり和クレープ おもちときなこ」(280.80円)、「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」(324円)近年、訪日外国人の増加に伴い、日本独自の素材を活かした「和洋折衷スイーツ」への注目が一段と高まっている。