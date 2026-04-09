旭川ダム2022年 国土交通省中国地方整備局は8日、2026年度の直轄事業の予算を公表しました。 岡山県関係のうち、旭川ダムを現在より数百メートル下流に移転新設して洪水調節機能を向上させる事業については「建設段階へ移行」としていて、約6億4000万円を計上しています。 具体的には、ダム本体の実施設計や詳細な用地調査、環境影響評価などを行います。新しいダムの完成には20年ほどかかるということです。