ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。本日4月9日（木）の放送から、同番組が装いも新たにスタート。放送枠お引越し＆1時間へ拡大の記念すべきゲストに、“いぬコメンテーター”として紺野美沙子が登場する。【写真】上腕二頭筋がキレてる!? ソファでくつろぐ“マッチョ”な柴いぬ「ネコいぬフードそっくりFES！」のコーナーでは、ネコいぬたちのおいし