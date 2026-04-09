ＩＮＰＥＸが４日ぶりに反発。ホルムズ海峡での航行再開を条件に米国とイランが８日に２週間の停戦に合意したことを受け、同日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１８．５４ドル安の１バレル＝９４．４１ドルと急落した。しかし、日本時間９日午前１０時過ぎ時点の時間外取引では１バレル＝９８ドル前後へ値を上げて推移している。中東では、イスラエルがレバノ