今年の箱根駅伝２区、３月のNYシティハーフと好走を続ける駒大・桑田駿介 photo by SportsPressJP/AFLO後編：駒澤大が迎える2026年度シーズン学生長距離界で再び高みを目指す駒澤大は、主力の足並みが揃わない状況で2026年度シーズンのスタートを切った。藤田敦史監督は現状に危機感を募らせながらも、海外のハーフでエースらしい走りを見せた３年生エース、そして頼もしい新入生たちの成長に手応えを感じている。自身が勧誘した選