三重県桑名市が計画している小中学校の再編に伴い8日、5つの小中学校が統合された小中一貫校多度学園が開校し児童と生徒が一緒に新たな学校生活をスタートさせました。桑名市では市内の小中学校を7つの小中一貫校に統合する計画を進めていて、多度学園が最初の一貫校となります。開校式では9日入学式を迎える新1年生を除く約700人の児童・生徒が出席。尾関一夫学校長が「皆さんの行動や活躍がこの学校の伝統を作りその未来を形作り