危険な台所に猫よけを置いたものの、まさかの展開に？可愛すぎる結末が反響を呼んでいます。話題の投稿は5000件以上の「いいね！」を獲得し「かわいいお猫様が喜んでくれてるので、大いに意味ありましたね」「このワンポイントに飛び乗ったの？すごいねー！えらいねー！」「主さんがお料理の時でも同じ目線にいたいんですね、かわいい」とのコメントが寄せられていました。 【写真：イタズラ防止で設置した『猫よけ