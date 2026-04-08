とちぎテレビ バスケットボールのＥＡＳＬ・東アジアスーパーリーグを初めて制覇した宇都宮ブレックスに、８日、宇都宮市から市長特別賞が贈られました。 宇都宮ブレックスは２０２４－２５シーズンのＢリーグに優勝してＥＡＳＬの出場権を獲得し、去年１０月からのグループリーグ、そして今年３月にマカオで開かれたファイナルズを勝ち抜いて初優勝を果たしまし