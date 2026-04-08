とちぎテレビ

バスケットボールのＥＡＳＬ・東アジアスーパーリーグを初めて制覇した宇都宮ブレックスに、８日、宇都宮市から市長特別賞が贈られました。

宇都宮ブレックスは２０２４－２５シーズンのＢリーグに優勝してＥＡＳＬの出場権を獲得し、去年１０月からのグループリーグ、そして今年３月にマカオで開かれたファイナルズを勝ち抜いて初優勝を果たしました。

宇都宮市の市長特別賞が贈られたのは２０２５年のＢリーグ制覇に続いて２年連続５回目で、市役所で行われた贈呈式では、佐藤栄一市長から表彰状が贈られました。

ブレックスの運営会社の藤本光正社長は「日程的にＢリーグのレギュラーシーズンと重なりとてもタフだったが、優勝できてよかった」と大会を振り返りました。

これに対し佐藤市長は「試合のたびに宇都宮の名前が読み上げられてありがたい」と、東アジアチャンピオンとなったブレックスにお祝いと感謝の言葉を伝えました。

ブレックスはＢリーグ連覇をかけて、現在レギュラーシーズン東地区首位をばく進中。また、ＥＡＳＬの結果、今年のバスケットボールチャンピオンズリーグアジアの出場権を獲得し、こちらも大会連覇を目指します。