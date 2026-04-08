とちぎテレビ 日光市の観光植物園では、色鮮やかなビオラが見頃を迎えています。 ビオラは、一般的には小型で可愛らしい花を咲かせますが、日光市小佐越にある観光植物園「日光花いちもんめ」では、およそ１ヘクタールの屋外ガーデン一面に咲くビオラを楽しむことができます。 およそ４万６０００株で色は１４もあり、丘陵状の園内には、穏やかな日差しに照らされて、白や黄色、紫などの色ごとに植えられた