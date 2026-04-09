人気レースクイーンの霧島聖子（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティス姿を公開した。「SGT開幕前なのでパーソナルトレーニング頑張っております」と、白のブラトップ＆グレーのレギンス姿でトレーニングしているショットをアップ。「マシンピラティスはインナーマッスルを鍛えやすいのと、姿勢改善にも効果的みたいなので両方なんとかしたい自分にはぴったりです」と。見た目以上にしんどいけどwwもう通い