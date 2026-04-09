人気レースクイーンの霧島聖子（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティス姿を公開した。

「SGT開幕前なのでパーソナルトレーニング頑張っております」と、白のブラトップ＆グレーのレギンス姿でトレーニングしているショットをアップ。

「マシンピラティスはインナーマッスルを鍛えやすいのと、姿勢改善にも効果的みたいなので両方なんとかしたい自分にはぴったりです」と。見た目以上にしんどいけどwwもう通い始めて2カ月くらいかな？毎週ありがとうございます！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「たゆまぬ努力の積み重ねですね」「見られる仕事！美しさに磨きがかかってますね」「可愛いですね」「素敵です」「お美しい」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。