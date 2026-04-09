200億ウォン（約20億円）の納税論争がある歌手兼俳優チャウヌ（29）が8日、改めて謝罪した。自身のSNSで「納税論争で多くの方々に失望と混乱を与えてしまったことを心からおわび申し上げます。国税庁の手続きと結果を尊重し、関連する税金はすべて納付しました」と謝罪とともに報告した。韓国メディアの京畿日報は9日「チャウヌは『200億ウォンの脱税疑惑を知らなかったという言い訳はしない。税金はすべて納付済み』とコメント。