「何で今週やるのかな」【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ今年もゴルフファンからそんな声が聞こえてくるのが、9日開幕の男子ゴルフ「東建ホームメイトカップ」（三重・東建多度CC名古屋）だ。今年の国内男子ツアーは3月5日にニュージーランドでの「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026」（ロイヤルオークランド＆グレンジGC）で開幕。約1カ月のブランクを経て、今週は国内開