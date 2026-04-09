「何で今週やるのかな」

【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ

今年もゴルフファンからそんな声が聞こえてくるのが、9日開幕の男子ゴルフ「東建ホームメイトカップ」（三重・東建多度CC名古屋）だ。

今年の国内男子ツアーは3月5日にニュージーランドでの「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026」（ロイヤルオークランド＆グレンジGC）で開幕。約1カ月のブランクを経て、今週は国内開幕戦となる。

だが、日本時間9日夜からは米国で、世界のゴルフファンが注目のマスターズが始まる。2021年覇者の松山英樹が2度目の頂点を目指す。

10日には女子ゴルフの「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（埼玉・石坂GC）が初日を迎えるが、昨年も東建ホームメイトカップはこの2大会と開催がかぶっていた。

マスコミ関係者が言う。

「2年連続で東建が4月の第2週に大会を開催するのは主催者の事情でしょうが、時差があるとはいえ、マスターズと同じ時期ですからファンの注目度が落ちるのは仕方がない。まして今年は女子プロの大会も米ツアー組の竹田麗央と埼玉出身の岩井ツインズに渋野日向子が出場する。会場は都心から近く、最寄り駅（東武東上線高坂駅）からはギャラリーバスで約15分。アクセスがいいし、高校生以下は入場無料です。昨年は3日間で延べ1万2500人以上のファンが会場を訪れました。今週の週末は天気が良さそうだし、大ギャラリーが岩井姉妹や渋野の組につくと思いますよ。ファンの目は男子ゴルフに向かないのではないか」

男子ゴルフにもスター選手が欲しい。

◇ ◇ ◇

「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」といえば、主催者推薦で出場する渋野は今回も期待外れに終わりそうだ。「米ツアーで勝てないのなら、せめて…」と願うファンも多いが、現実は甘くない。いったいなぜか。渋野の過去の「残念なデータ」とは。

●関連記事 【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ では、それらについて詳しく報じている。