たとえどんなに優しい彼女であっても、彼氏の目に余る態度に叱りたくなる瞬間もあるようです。では一体、どのようなシチュエーションで女性は彼氏を叱りたくなるのでしょうか。そこで今回、「彼氏を叱りたくなるシチュエーション８パターン」を紹介させていただきます。【１】食事の作法がだらしなかった。食べながらしゃべる、肘をつきながら食事をするなどのマナー違反をしたパターンです。食事中のだらしない作法は、一緒にいる