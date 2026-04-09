テレビ大分 中東情勢の影響を受けているガソリン価格についてです。 大分県内の最新のレギュラーガソリンの価格は補助金の効果で3週連続の値下がりとなりました。 石油情報センターによりますと県内の6日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり172.1円でした。 前の週と比べて1.6円安くなっています。 また、ハイオクについては1リットルあたり183.2円で前の週よりも1.5円の値下