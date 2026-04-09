◇インターリーグブルージェイズ4─3ドジャース（2026年4月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が8日（日本時間9日）、。本拠でのドジャース戦に「5番・一塁」で先発出場。相手先発の大谷翔平投手（31）とは日米通じ初対決となったが、3打数無安打1三振に封じられるなど、4打数無安打1三振。チームは逆転勝ちで連敗を6で止めた。試合後、敵将であるデーブ・ロバーツ監督（53）が岡本に言及した。岡本と大