ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。眩（まぶ）しすぎる“美腿”ショットを披露した。「お鮨が大好き」とつづり、ショート丈のパンツ姿で“美腿”を露わにしているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「お綺麗です」「マジで港区女子の投稿やん笑」「脚がキレイ」「可愛すぎる」「美脚」「眩しすぎる」などの声が寄せられている。瀧山アナは兵庫県出身。2011年に