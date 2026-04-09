日曜劇場『下剋上球児』やギャラクシー賞を受賞した『宙わたる教室』など話題作への出演が続く俳優の小林虎之介さん（28）。放送中の『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）で、連続テレビ小説初出演を果たした。田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんの幼なじみ、竹内虎太郎