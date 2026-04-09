JBLのパワードスピーカー4305P（26万4,000円）がハイレゾストリーミング差サービスQobuzに対応 音を聴きながら「凄い時代になったなぁ」「コレさえあれば、相当愉しい人生が送れるんじゃないかな」と思いました。というのもスピーカーをインターネットに接続するだけで、何の苦もなくノリノリのJBLサウンドが愉しめるのですから。それを実現したスピーカーの名前