8日の試合に敗れ、ヤクルト3連戦は1勝1敗。今季まだ連敗のない阪神だが、ここも巻き返して開幕4カード連続勝ち越しを目指す。阪神にとって好材料は、ヤクルト先発の奥川だ。昨季は阪神戦5試合に先発登板して1勝4敗、防御率4・82と低迷。通算成績でも4勝7敗と、対セ球団の中で唯一負け越しているのが阪神だ。一方、阪神打者で奥川と好相性なのが中野で、昨季の対戦成績は15打数8安打、打率・533と打ちまくった。前夜はプロ初