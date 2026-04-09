広大な大地に春の光が降り注ぎ、岩手山を望む風景が一層輝きを増す季節。歴史ある石割桜や、牧歌的な風景の中に咲く一本桜など、岩手の春には心を優しく包み込むような情緒あふれる景色が待っています。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全