春に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキング！ 2位「盛岡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
広大な大地に春の光が降り注ぎ、岩手山を望む風景が一層輝きを増す季節。歴史ある石割桜や、牧歌的な風景の中に咲く一本桜など、岩手の春には心を優しく包み込むような情緒あふれる景色が待っています。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：盛岡市（59票）2位は、岩手県の県庁所在地「盛岡市」です。ニューヨーク・タイムズ紙で「行くべき場所」に選ばれたこともある、歴史と文化が息づく街。春の注目は「石割桜」です。巨大な花崗岩の割れ目から力強く伸びるエドヒガンザクラは、盛岡の春の象徴。盛岡城跡公園の桜や、名物のわんこそばなどのグルメ巡りも外せません。回答者からは「盛岡市内にある盛岡城跡公園にいって、ライトアップされた夜桜を楽しみたいです」（50代男性／埼玉県）、「盛岡市の歴史ある街並みや自然の景色を楽しみながら散策してみたいと思いました」（30代女性／福岡県）、「ご飯が美味しそうだから」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：小岩井農場（85票）1位に選ばれたのは、雫石町にある日本最大級の民間総合農場「小岩井農場」でした！ 岩手山を背景に、広大な緑の草原に立つ「一本桜」は春の岩手を代表する絶景です。動物とのふれあいや、新鮮な乳製品を使ったグルメ、歴史的な建築物など、春の陽気を感じながら家族や友人と1日中楽しめる点が多くの支持を集めました。回答者からは「春に美味しいもの食べてのんびりしたいから」（40代男性／宮城県）、「春の小岩井農場は新緑が美しく、動物とのふれあいや広大な景色を楽しめると聞いたためです。子ども連れでも楽しめる場所なので、家族旅行にもぴったりだと思いました。桜と岩手山の景色も一度見てみたいです」（40代女性／北海道）、「広大な牧場に新緑が広がり、動物とのふれあいやのんびりとした景色の中で春らしい穏やかな時間を過ごせるため」（20代男性／青森県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)