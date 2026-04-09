ロッテは8日、5月3日の西武戦で男女ヴォーカル&ダンスカンパニーPGの来場決定を発表した。当日は、試合前に歌唱パフォーマンスを行い、球場を盛り上げる。なお、4月29日・30日の楽天戦および5月1日から3日の西武戦では、子どもやファミリー層に人気のゲストの来場をはじめ、選手との野球体験会やスタジアムでの仕事体験など、ゴールデンウィーク期間中を通して楽しめる各種イベントを開催。▼ PGコメント「私たちPGは小