「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7