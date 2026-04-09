スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は若かりし頃から特別なタレントを見せてきた野球選手たちの連載です。『あの時もキミはすごかった』浅村栄斗 編神童と持て囃されながら消えていく才能がある一方、若かりし頃から特大の能力を示し、そのままプロとして活躍する選手もいる。そんな野球選手たちを紹介する当シリーズ。今回は、努力家の兄の影響で少しずつ野球に本腰を入れるようになり、大成していった浅村栄斗につ