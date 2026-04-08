寒さが続く2月は、エンジン始動時の負担や、街乗り中心でのコンディション維持が気になる時期だ。そんな季節だからこそ、エンジンオイルは「何となく」ではなく、実際に売れている定番モデルを基準に選ぶと失敗しにくい。 今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。