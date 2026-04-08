寒さが続く2月は、エンジン始動時の負担や、街乗り中心でのコンディション維持が気になる時期だ。

そんな季節だからこそ、エンジンオイルは「何となく」ではなく、実際に売れている定番モデルを基準に選ぶと失敗しにくい。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 1位

オートバックス 1位 カストロール GTX ウルトラクリーン

エンジン内部をクリーンに保ち、スラッジ対策を重視した定番モデル。

日常使いからロングドライブまで幅広く対応しやすく、冬場でも安心感のある一本として選ばれている。

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イエローハット 1位 シェル ヒリックス シティ

街乗り中心のユーザーが選びやすい、シェル ヒリックスシリーズの人気モデル。

シェル公式でも、Helixシリーズはエンジン保護と清浄性を重視したラインとして展開されている。

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売れ筋 エンジンオイル ランキング 2位

オートバックス 2位 カストロール マグナテック

始動直後の摩耗対策に強みを持つロングセラーモデル。

カストロール公式でも、エンジン始動時から保護性能を発揮する点が大きな特長として案内されている。

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イエローハット 2位 カストロール マグナテック

オートバックスと同じく上位に入った定番モデル。

冬場の短距離移動や街乗り中心の使い方でも、安心感を求めるユーザーに支持されている。

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売れ筋 エンジンオイル ランキング 3位

オートバックス 3位 モリグリーン

価格と実用性のバランスを重視するユーザーから根強い支持を集める定番ブランド。

MOLYGREEN公式でも、経済性・静音性・保護耐久性を重視したブランドとして展開されている。

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イエローハット 3位 カストロール エッジ

高性能を求めるユーザーに人気の上位モデル。

カストロール公式では、強靭な油膜による保護性能と高負荷時の安定性が特長として紹介されている。

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オートバックス 4位～10位

4位：カストロール エッジ

5位：アクトプラス アクトプラス

6位：オートバックス バンテージ スピリット

7位：モービル Mobil 1

8位：シェル ヒリックス シティ

9位：BP バービス ディーゼル

10位：クエーカーステート エンハンスト

イエローハット 4位～10位

4位：ルート産業 モリドライブ リファイン プラス

5位：イエローハット モーターオイル SL

6位：イエローハット マグマックス ディーゼル ライト

7位：イエローハット マグマックス GPL プレミアム

8位：シェル ヒリックス ウルトラ ユーロ

9位：ルート産業 モリドライブ アクトプラス

10位：クエーカーステート アドバンストD

まとめ

2026年2月のエンジンオイルランキングでは、カストロール、シェル、モリグリーンといった定番ブランドの強さが目立つ結果となった。

特に、カストロール マグナテックやシェル ヒリックス シティのように、日常使いとの相性が良く、安心感のあるモデルが上位に入っているのが印象的だ。

一方で、PBオイルやコスト重視のモデルも安定して売れており、

「ブランドの信頼性」と「価格とのバランス」を見ながら選ぶユーザーが多いことも分かる。

寒さが続くこの時期は、エンジン始動性や内部保護性能を意識したオイル選びが重要になる。

迷ったときは、今回のような売れ筋上位の定番モデルを基準に検討したい。